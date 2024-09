Ragazzo accoltellato a morte Bologna, avvocato del 16enne fermato: "In passato denunciò altri giovani"

"Il mio cliente non conosceva la vittima, ma in passato aveva denunciato altri ragazzini, forse del suo stesso gruppo". Lo dice l'avvocato Simone Ferraioli, che assiste il 16enne arrestato mercoledì sera per l'omicidio di Fallou Sarin Sall, anche lui 16 anni, in via Piave a Bologna, e il ferimento di un altro giovane, di 17. Davanti al gip del Tribunale dei minori si terrà l'udienza di convalida del fermo. A quanto emerso dalle indagini, pare che la vittima sia stata coinvolta nella rissa per difendere un amico.