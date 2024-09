Bologna, rissa: 16enne muore accoltellato, fermato un coetaneo

Un ragazzo di 16 anni, Fallou Sarin Sall, è morto a Bologna per le ferite riportate in un'aggressione a coltellate. La polizia ha fermato un altro ragazzo, anche lui 16enne, accusato di omicidio. È stato anche trovato e sequestrato il coltello presumibilmente utilizzato per l'aggressione. Nella rissa sono rimasti feriti anche altri due ragazzini. "Mio figlio era un bravo ragazzo, è morto solo per aver difeso un amico. Io gli dicevo sempre, se vedi dei guai e vuoi aiutare, chiama la polizia, i carabinieri, ma non intervenire", ha raccontato la madre di Fallou.