Sea Watch, tre parlamentari salgono a bordo | Fratoianni: "Sui migranti abbiamo visto i segni delle torture"

Queste persone devono poter "chiedere asilo, chiedono solo di non essere più torturati", spiega Fratoianni. "Come parlamentare mi sento in dovere di dare voce a chi non ne ha. Questo è il confine dell'Europa. Ma questa è una partita politica che non si può giocare in modo cinico".



Magi: "Incomprensibile che siano tenuti ostaggio in Italia" - "Qui ci sono 50 persone salvate da un naufragio - aggiunge Riccardo Magi -, che sono da 9 giorni in mare, con alcune di loro che non avevano mai messo piede su una nave, e molti di loro stanno male. Per dormire, stanno tutti quanti nell'unico ambiente coperto, di 25 metri quadrati con un solo bagno chimico. Sono tutti molto provati - prosegue - ma certamente stanno meglio di un mese fa, quando erano in un lager libico. Alcuni hanno trascorso lì 2 anni per guadagnare mille euro che gli sono stati tolti per attraversare il Mediterraneo. Si appellano all'umanità e non capiscono nemmeno cosa stia accadendo. Tutto ciò che si deve decidere e verificare può essere fatto dopo lo sbarco, non si capisce perché debbano essere tenuti ostaggio in territorio italiano".