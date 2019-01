Caso Diciotti, Salvini: "Invasione di campo di giudici di sinistra"

Sea Watch, Salvini: "Valutiamo se denunciare" - Sulla questione della nave della ong Sea Watch, ferma al largo di Siracusa con 47 migranti a bordo, spiega che sta valutando come agire. "Ci stiamo lavorando - sottolinea il vicepremier -, stiamo valutando se si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamo dell'immigrazione clandestina le persone che aiutano nei fatti gli scafisti".



L'Olanda: "Non prenderemo i migranti" - Intanto dall'Olanda arriva il no ufficiale alla richiesta dell'Italia di prendere i migranti dell'imbarcazione. Il portavoce del ministro per la Migrazione Mark Harbers scrive in un messaggio a Roma che non esiste "nessun obbligo" e che "è compito del capitano trovare un porto sicuro nelle vicinanze per sbarcare i 47".



A questa presa di posizione Salvini replica: "Se il governo olandese non è in grado di controllare le navi che portano la bandiera del suo Paese è un fatto molto grave: gliela ritiri subito".