Sea Watch, "Spero ti violentino sti negri": Carola Rackete ricoperta di insulti mentre scende dalla nave

"Spero che ti violentino questi negri, a quattro a quattro te lo devono infilare, ti piace il c...o nero". "Zingara, venduta, tossica, vattene in galera, ti devi vergognare. Le manette". Questi sono solo alcuni degli insulti diretti a Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, che si potevano ascoltare in un video pubblicato dalla pagina Facebook Lega Lampedusa, poi rimosso. Prima, durante e dopo la discesa di Carola dalla nave, alcuni presenti hanno offeso lei e i migranti con insulti, urla, fischi e risate.