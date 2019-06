E' ancora a 15 miglia dall'isola di Lampedusa, da due giorni in acque internazionali, la nave Sea Watch 3 con a bordo 52 migranti. "Le persone a bordo ci hanno raccontato di aver trascorso lunghi periodi di detenzione in Libia e di aver subito vessazioni inenarrabili", ha detto in un video la portavoce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi. "Noi - ha aggiunto - non riporteremo mai nessuno in un Paese in cui avvengono queste cose".

Commissione Ue: "La Libia non è un porto sicuro" - Dall'altra parte però interviene anche la commissione Ue, con la sua portavoce Natasha Bertaud, che dice riguardo al caso: "Tutte le navi con bandiera europea devono seguire le regole internazionali e sulla ricerca e salvataggio in mare, che significa che devono portare le persone in un porto che sia sicuro. La Commissione ha sempre detto che queste condizioni non ci sono attualmente in Libia". E ancora: "Non commentiamo i commenti fatti da un ministro, ma in generale la Commissione non ha le competenze per decidere se e dove una nave può sbarcare le persone. Questa è una questione sotto la responsabilità del Centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (Mrcc), che ha in carico le operazioni".