Sea Watch: "In Libia cose inenarrabili, non ci riporteremo nessuno"

E' ancora a 15 miglia dall'isola di Lampedusa, da due giorni in acque internazionali, la nave Sea Watch 3 con a bordo 52 migranti. "Le persone a bordo ci hanno raccontato di aver trascorso lunghi periodi di detenzione in Libia e di aver subito vessazioni inenarrabili", ha detto in un video la portavoce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi. "Noi - ha aggiunto - non riporteremo mai nessuno in un Paese in cui avvengono queste cose".