Sea Watch, Carola Rackete: capitana o pirata?

Carola Rackete è la comandante che ha sfidato Matteo Salvini e ha forzato il blocco portando la Sea-Watch 3 davanti Lampedusa. E' una "sbruffoncella" per il ministro dell'Interno, mentre è una "Giovanna d'Arco" per la sinistra che sta raccogleindo fondi per aiutarla. Tra la stampa c'è chi incoraggia la "Capitana" e chi, invece, la definisce come una "pirata eroina della sinistra che gioca a fare l'eroina grazie a papà".



Ma chi è davvero Carola? "Stasera Italia" delinea un piccolo identikit. La Rackete è nata in Germania, nella bassa Sassonia. Si è laureata in Gran Bretagna in conservazione ambientale. Ha 31 anni, parla 5 lingue ma non l'italiano. I segni particolari di Carola sono: proviene da una famiglia borghese, è ecologista, vegana e ha i capelli rasta. Di sé, la Rackete racconta: "Sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Ho potuto frequentare tre università, poi ho sentito l'obbligo morale di aiutare gli altri".