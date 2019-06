Sea Watch,arresto della capitana Carola: vola la raccolta fondi per spese legali

Va a gonfie vele la raccolta fondi per la Sea Watch dopo l'attracco della nave al porto di Lampedusa e lo sbarco dei migranti nella notte. I soldi donati per pagare le spese dell'assistenza legale di Carola Rackete, la capitana della nave arrestata a Lampedusa, sfiorano ormai i 400mila euro. Migliaia di persone in Germani hanno offerto denaro per l'assistenza legale della comandante e star della tv tedesca hanno sostenuto la causa della capitana.