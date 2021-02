I contagi Covid di nuovo in aumento, le varianti che preoccupano sempre più, i numeri delle terapie intensive che - come ribadito dall'Iss- "impongono restrizioni" , e il piano vaccinale da portare avanti nella maniera più fluida possibile. Sono questi i motivi che stanno portando, di giorno in giorno, a un numero sempre maggiore di scuole chiuse . Il presidente della Campania , Vincenzo De Luca, le chiuderà tutte all'interno della "sua" Regione dal 1 marzo . Ma i casi, dalla Puglia alla Lombardia , si stanno moltiplicando.

La Campania chiude tutte le scuole - "Dall'1 marzo chiudiamo tutte le scuole". Lo ha comunicato Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook. Il presidente della Regione ha sottolineato che soprattutto nelle classi di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. "Secondo motivo per la chiusura - ha spiegato De Luca - è attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico".

La situazione in Puglia e in Lombardia - Il presidente pugliese Michele Emiliano, dopo un tira e molla tra Tar e Regione, ha emanato una nuova ordinanza con cui si dispone dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021 la didattica digitale integrata al 100% per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA. In Lombardia, invece, è prevista la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie in tutte quelle zone entrate di recente in "arancione rafforzato": si tratta della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo, e Soncino in provincia di Cremona.

Molte Regioni ricorrono alla Dad - Nelle Marche, fino al 6 marzo, vi sarà didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori fino al 6 marzo. L'ordinanza del presidente Francesco Acquaroli prevede lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. In Liguria scuole chiuse a Sanremo e Ventimiglia fino al 5 marzo. Nel Lazio sono zone rosse i Comuni di Colleferro, Carpineto Romano e Torrice, ma a preoccupare è la situazione di Roma con numerosi casi riscontrati di variante inglese. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, invece, ha dovuto firmare l’ordinanza n. 5 con la quale si dispongono provvedimenti restrittivi nel comune di Cecina, in provincia di Livorno: da giovedì 25 febbraio fino a venerdì 5 marzo Dad dalla seconda media. A Castiglion Fiorentino (Arezzo) sospesa l’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi anche gli asili nido pubblici e privati fino al 6 marzo.

In Abruzzo c'è zona rossa nelle province di Chieti e Pescara e zona arancione in quelle di L’Aquila e Teramo. A Bolzano, nei quattro comuni interessati dalla variante sudafricana (ovvero Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso in Passiria, la didattica a distanza è prevista fino al 6 marzo compreso). Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha annunciato che il lockdown duro sarà prolungato fino al 14 marzo. In Emilia Romagna sono in zona arancione scuro tutti i Comuni che fanno capo all'Ausl di Imola - e quindi Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio - e quelli confinanti di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, in provincia di Ravenna, che ricadono nel territorio dell’Ausl Romagna. Fino all'11 marzo si svolgono in presenza le sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%.