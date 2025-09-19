Scuolabus si ribalta in provincia di Udine, cinque feriti

Uno scuolabus si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Nell'incidente sono rimasti lievemente feriti tre adulti e due bambini. L'incidente è accaduto attorno alle 8 e ha coinvolto complessivamente 26 persone, di cui 3 adulti e 23 bambini. I tre adulti sono stati portati in ospedale e ricoverati, le loro condizioni sono classificate in codice giallo; i due bambini, invece, hanno riportato soltanto ferite lievi, da codice verde. Gli altri bambini sono stati assistiti dal personale sanitario e dai genitori che sono giunti sul posto pochi minuti dopo.