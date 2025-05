Scuola, gli studenti del Sud sono indietro di due anni nell'apprendimento della matematica

I divari di apprendimento tra gli studenti - rileva l'analisi - non sono solo di tipo territoriale ovvero tra nord e sud ma sono dovuti anche alle differenze "fra le scuole" e "dentro le scuole": ad esempio, a parità di altre condizioni, chi frequenta il liceo classico o linguistico ha uno svantaggio rispetto al liceo scientifico, misurabile in 14 punti Invalsi in matematica in meno. Un rimedio - è stato suggerito dai relatori - potrebbe arrivare da una migliore organizzazione che ogni scuola si dà sulla base degli spazi di autonomia. Ma è necessario anche ripensare la struttura didattica della scuola superiore, per dare a tutti un più robusto e comune livello di competenze di base, indipendentemente dall'indirizzo scelto. "L'indagine - ha detto Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - ci fa capire più a fondo le cause dei divari di apprendimento, non fermandosi alla manifestazione più visibile: i divari fra i territori. Abbiamo, ad esempio, visto quanto contino nella secondaria di II grado le differenze che dipendono dall'indirizzo di studio. Un impatto eccessivo, che va limitato".