Esami di terza media: al Sud fioccano i voti alti, al Nord quelli bassi. Ma l’Invalsi racconta un’altra verità

In Valle d’Aosta, per esempio, gli alunni licenziati con il 10 e lode sono appena il 2%, quelli che hanno conseguito un voto pari al dieci, addirittura, non sono pervenuti. Di contro, qui si registra la più alta percentuale di sei: sono il 26,2%, a fronte di una media nazionale del 15,1%. Lo stesso accade in Friuli, Veneto, Piemonte e in Liguria, dove le sufficienze stiracchiate raggiungono percentuali sensibilmente più alte rispetto alle altre regioni. Qualcosa di simile succede anche in Lombardia. Qui, però, perlomeno aumentano gli alunni che ottengono un voto tra il 7 e l’8: sono rispettivamente il 30,3% e il 28,1%.