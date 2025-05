Italia a due velocità: al Sud oltre 1 giovane su 4 non studia né ha un'occupazione

Una parte consistente di studenti, nel nostro Paese, si ferma in anticipo, ritirandosi ancora prima di vedere il traguardo ormai considerato minimo: il diploma di Maturità. E poi c’è chi, pur con l’agognato titolo in tasca, si blocca, non riuscendo più a riprendere in mano la propria vita. Anche perché forse quel titolo è solo un pezzo di “carta” a cui non corrispondono reali competenze di base.