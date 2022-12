Scuola, circolare del ministero: stop ai cellulari in classe | Valditara: "No sanzioni ma rispettare le norme"

A scuola arriva il divieto di utilizzare il cellulare in classe durante le lezioni.

È stata infatti diffusa in tutti gli istituti una circolare, firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'uso dei telefoni e di analoghi dispositivi elettronici. Secondo il ministro, il cellulare rappresenta un "elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza". Con la circolare non si introducono sanzioni disciplinari. L'uso dei dispositivi può essere consentito per finalità didattiche.