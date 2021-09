Ansa

"Nelle classi ci sarà sempre qualcuno di non vaccinato. E questo creerà una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione". E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, dopo l'annuncio dei ministri Speranza e Bianchi sulla possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti sono vaccinati. "Se in una classe c'è solo uno senza vaccino - ha aggiunto -, come si sentirà?".