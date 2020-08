Scuola, presidi: "Chiediamo con urgenza calendario la consegna dei banchi"

Nel presentare il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha sottolineato che "i dirigenti chiedono risorse adeguate per organizzare al meglio il rientro a scuola in sicurezza. Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell'organico". Giannelli ha quindi aggiunto che "è impensabile che la mascherina sia l'unica arma di difesa dal contagio da coronavirus".