Scuola, Cts: il distanziamento resta un punto di primaria importanza

"Il distanziamento fisico rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico". Il Cts nella riunione del 12 agosto torna a ribadire l'importanza del distanziamento come misura da adottare alla ripresa dell'anno scolastico a settembre. Nello stesso verbale il Cts sottolinea che "nel caso in cui dovesse risultare impossibile garantirlo, lo strumento di prevenzione cardine rimane la mascherina".

Si ribadisce che la distanza minima di sicurezza è quella di un metro da bocca a bocca. Nessun allentamento quindi delle misure di sicurezza da adottare. Quanto affermato da Comitato tecnico scientifico sembra piuttosto essere figlio della constatazione che per metà settembre non tutte le scuole avranno sistemato i proprio locali in modo da avere i banchi distanziati della misura necessaria.

In questo caso, qunque, "in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l'utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico".