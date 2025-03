Scuola, dal ministero: "Niente asterisco e schwa nelle comunicazioni ufficiali"

Il ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che l'asterisco e lo schwa sono banditi dalle comunicazioni ufficiali dove invece vanno rispettate le regole della lingua italiana. Nella circolare, inviata a tutte le scuole, si ricorda che l'uso "l'uso di segni grafici non conformi, come l'asterisco (*) e lo schwa (ə), è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l'uniformità della comunicazione istituzionale".