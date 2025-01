Dal latino già alle medie allo studio a memoria di poesie e filastrocche: le novità della riforma della scuola

Sarà dato più spazio alla letteratura, anche dell'infanzia, e alla grammatica. "L'insegnamento della letteratura sin dalla prima elementare, in modalità adeguata alla giovane età degli studenti, deve far sì che gli allievi prendano gusto alla lettura e imparino a scrivere bene. Si è scelto di rafforzare l'abilità di scrittura che è quella più in crisi delle abilità linguistiche", sottolinea Valditara.