Scuola, le nuove regole: ore di lezione più corte e studenti in classe a rotazione

Se la riapertura delle scuola il 14 settembre è ormai certa, diverse incertezze riguardano invece il modo in cui gli studenti potranno tornare a studiare. Novità di queste ore è che la didattica a distanza , utilizzata nei mesi di lockdown causato dall'emergenza coronavirus , non sarà abbandonata ma anzi utilizzata, soprattutto alle superiori, per evitare che troppi alunni si trovino contemporaneamente nella stessa stanza.

In base alle ultime linee guida rilasciate dal ministero dell'Istruzione, e riportate da Repubblica, gli studenti andranno in classe a rotazione. Si formeranno due gruppi: uno andrà a scuola per 5-6 giorni, mentre l'altro starà a casa. La settimana successiva si farà il contrario. Gli insegnanti dovranno quindi fare in modo che chi non si trova in aula possa seguire in diretta le lezioni o, nel caso non fosse possibile, di recuperare successivamente il materiale.

Cambierà anche la durata delle lezioni online. Il tempo massimo sarà di 45 minuti e bisognerà consentire "le giuste pause". Gli studenti che seguiranno da casa potranno essere interrogati.

Con la "nuova" scuola devono necessariamente cambiare anche le competenze degli insegnanti, che dovranno formarsi sull'informatica e sulle didattiche innovative.

Il ministero ha inoltre previsto lo scenario in caso di un nuovo lockdown: per le superiori la quota minima di Dad dovrà essere di 20 ore settimanali, per le elementari invece 15 ore (che scendono a 10 per le prime classi). Nessuna indicazione per le scuole medie.