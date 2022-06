Scuola, il rumore del traffico peggiora le capacità degli alunni

Lo indica una ricerca dell' Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGLOBAL) pubblicata sulla rivista PLoS Medicine, che ha studiato il fenomeno in un arco temporale di dodici mesi tra il 2012 e il 2013.

Il campione -

I ricercatori hanno sottoposto a test specifici 2.680 alunni di 38 scuole di Barcellona, di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Lo studio si è concentrato su due abilità che si sviluppano rapidamente durante la preadolescenza e sono essenziali per l'apprendimento e il rendimento scolastico: l'attenzione e la memoria di lavoro (un sistema d'immagazzinamento delle informazioni).

I risultati -

aumento di 5 decibel

uno sviluppo più lento dell'11,4% della memoria di lavoro e uno sviluppo più lento del 23,5% della capacità di utilizzare ed elaborare le informazioni immagazzinate

Dal termine del periodo di studio è emerso che undei livelli di rumore esterno ha comportato. L'esposizione a ulteriori 5 decibel di rumore del traffico esterno ha comportato uno sviluppo della capacità di attenzione più lento del 4,8% rispetto alla media. In particolare, un livello di rumore esterno medio più elevato e una maggiore fluttuazione dei livelli di rumore sono stati associati a prestazioni inferiori degli studenti in tutti i test. I bambini esposti a livelli di rumore più elevati all'interno della classe, invece, hanno ottenuto in media punteggi peggiori solo nei test di attenzione ma non in quelli di memoria di lavoro. Per i ricercatori questo aspetto è "importante perché supporta l'ipotesi che le caratteristiche del rumore possano essere più influenti dei livelli di rumore medi".