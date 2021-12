Scuola, Giannelli: usare subito esercito per tamponi tempestivi | Covid, negli Usa oltre 100mila casi e 1.000 morti al giorno

Gran folla nelle città con l'obbligo di mascherine: da Genova a Roma, a Torino i controlli delle forze dell'ordine Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 1 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 2 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 3 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 4 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 5 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 6 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 7 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 8 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 9 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 10 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 11 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe Ansa 12 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 13 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 14 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 15 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 16 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 17 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 18 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 19 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 20 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 21 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 22 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 23 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 24 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 25 di 32 Folla a Roma, agenti nelle strade per controlli e multe 26 di 32 Folla sotto i portici di via Roma a Torino: nonostante l'obbligo di mascherina, molti non la indossano Ansa 27 di 32 Folla sotto i portici di via Roma a Torino: nonostante l'obbligo di mascherina, molti non la indossano Ansa 28 di 32 Polizia a Genova per far rispettare l'obbligo delle mascherine Ansa 29 di 32 Polizia a Genova per far rispettare l'obbligo delle mascherine Ansa 30 di 32 Venezia, in piazza San Marco turisti e agenti con la mascherina Ansa 31 di 32 Venezia, in piazza San Marco turisti e agenti con la mascherina Ansa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per ridurre il ricorso alla Dad l'esercito e il generale Figliuolo dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl hanno fallito. Primo: garantire un testing tempestivo. Secondo: in caso di contagio, far partire all'istante il tracciamento che permette l'individuazione dei contatti del positivo". Lo sottolinea Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi