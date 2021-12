Palù: verosimile vaccino a 0-5 anni nel primo semestre 2022

Ansa

E' "verosimile" che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per i bambini da zero a cinque anni. Lo dice il presidente dell'Aifa e membro del Cts Giorgio Palù, che spiega: "Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo che sarà una questione di qualche mese". La popolazione fino agli 11 anni, aggiunge, "ha 300 casi per 100mila abitanti a settimana, l'incidenza più alta dell'infezione".