Covid, 15.021 nuovi casi su 525.108 test e altri 43 morti

Nelle ultime 24 ore sono 15.021 i nuovi casi di Covid su 525.108 tamponi, per un tasso di positività del 2,9%, in lieve aumento (+0,2%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 43. Crescono ancora i ricoverati: 4 in più nelle terapie intensive e 169 in più nei reparti ordinari. I nuovi guariti sono 6.685.