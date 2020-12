Scuola, De Micheli: "Saremo pronti, riapertura più sicura e con più mezzi"

web

"Saremo pronti per la riapertura delle scuole il 7 gennaio". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo l'adozione da parte delle prefertture dei documenti operativi per il ritorno in classe, al 50% in presenza, dopo le Festività. "La scuola - ha aggiunto - ripartirà più sicura, con più mezzi del trasporto locale e una riorganizzazione degli orari".