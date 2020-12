Conte: "Obiettivo è riaprire scuole il 7/1, almeno 50% in presenza"

Ansa

Giuseppe Conte è ottimista sulla ripresa della scuola a gennaio: "Didattica in presenza nelle scuole secondarie superiori, in presenza, è il nostro obiettivo, anche se non al 100%". "La ripresa della scuola è stata una sfida che non abbiamo assolutamente trascurato", aggiunge. "Io ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata città per città". "Dobbiamo ripristinare la didattica in presenza almeno al 50%", spiega il premier.