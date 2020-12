Berlusconi: "Non sosterremo Conte, se il governo cade Mattarella valuterà"

lapresse

"Noi non siamo interessati a sostenere né questo governo Conte né un altro esecutivo con forze politiche incompatibili con noi. Noi non svenderemo mai la nostra storia, la nostra coerenza, i nostri valori". Lo ha detto il leader FI, Silvio Berlusconi, ai gruppi azzurri. "Se il governo dovesse davvero cadere - ha aggiunto - sarà Mattarella a valutare la scelta più opportuna, se andare al voto o esplorare un'altra strada in Parlamento".