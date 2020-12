Recovery plan, incontro Conte-Iv: due ore e mezzo di confronto | Bellanova: "La task force è sparita"

E' durata circa due ore e mezza la riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, e la delegazione di Iv, sul Recovery plan. Entro qualche giorno, ha fatto sapere Italia Viva, ci sarà un nuovo documento e infine lunedì la sintesi di tutte le forze politiche e il via ai tavoli di confronto. "Conte ha preso atto delle nostre proposte", ha detto Teresa Bellanova.

Bellanova: task force sparita, e' passo avanti - "Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Iv sono assolutamente positive e la task force nel testo" del recovery che "ci e' stato mandato ieri sera non c'è piu'. E' un passo avanti". Lo dice la capodelegazione di Iv Teresa Bellanova dopo il vertice con Conte a Palazzo Chigi.

"Tra qualche giorno nostro documento, poi sintesi" - "Ci riserviamo qualche giorno per avanzare un documento piu' puntuale" sul Recovery Plan per poi procedere "ad una sintesi" nel governo e nella maggioranza. Lo ha detto la capo delegazione al governo di Italia Viva, Teresa Bellanova, parlando al termine dell'incontro con Giuseppe Conte a paalzzo Chigi, durante il quale il premier avrebbe "preso atto" che le proposte di Italia Viva "sono positive".

"Governo sta sereno se risolve problemi" - "Il governo sta sereno se risolve i problemi, se non lo fa è inutile", ha aggiunto Teresa Bellanova, uscendo da Palazzo Chigi. "Se continuano ad esserci 9 miliardi sulla sanità, perché non si riflette sulla possibilità di mettere in campo i 36 miliardi del Mes che hanno anche meno condizionalità del Recovery?".