Scuola, Bianchi: "Lavoriamo giorno e notte per la riapertura"

Ansa

"Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire le scuole". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi incontrando Anci e Upi in videoconferenza. Il ministro ha ricordato di aver chiesto, anche in Consiglio dei ministri, che le scuole riaprano al più presto in condizioni di sicurezza, perché gli studenti possano ritornare in classe "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a riprendere le lezioni".