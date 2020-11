Scuola, allarme di Cittadinanzattiva: in un anno cinquanta crolli negli edifici

Scuole e aree sisimiche - Secondo l'indagine, 17.343 edifici scolastici, cioè il 43% dl totale, pari a 40.160, sono situati in zone a rischio sismico elevato (zona 1 e 2), nelle quali vivono 4 milioni e 300mila bambini e ragazzi. Tra queste scuole, 4.176 hanno inoltrato richieste di finanziamento al ministero dell'Istruzione per effettuare verifiche adeguate di vulnerabilità sismica. I controlli finanziati però sono 1.564 contro i 2,612 non finanziati (oltre il 60%) per mancanza di fondi.