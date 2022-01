Scuola, allarme dei presidi: ancora caos, il servizio è snaturato

"I dirigenti e i loro collaboratori - denuncia Giannelli - non riescono più a occuparsi di questioni scolastiche, ma esclusivamente di problemi sanitari e parasanitari. In un momento in cui sempre più studenti, colpiti dalla pandemia, avrebbero bisogno di particolari attenzione e cure. Un chiaro esempio di questa difficoltà è il fatto che la proposta di organizzazione dei licei quadriennali sembra aver riscosso un successo minore rispetto alle attese".

Leggi Anche Ritorno a scuola dopo le vacanze: i presidi fanno la conta di positivi e classi in Dad

Leggi Anche Covid, la ventilazione meccanica installata solo in 200 scuole italiane

Inoltre, "i dirigenti - continua Giannelli - sono sottoposti a una pressione psicologica senza precedenti anche da parte dei genitori che chiedono loro conto della farraginosità della procedura e dell'inerzia delle Asl. Genitori che, nella maggior parte dei casi, sarebbero impossibilitati a lavorare se la scuola non ammettesse i loro figli alle lezioni in presenza. Con le conseguenze che possiamo immaginare sul piano sociale ed economico".

Secondo Giannelli, "il principio secondo cui l'emergenza non conosce regole è valido, ma un'emergenza perdurante da due anni non può tramutarsi in un cronico stravolgimento delle regole. Chi, come noi, è in trincea è a disposizione per contribuire alla semplificazione del protocollo di gestione dei casi di positività in classe. Innumerevoli volte ne abbiamo reiterato la richiesta senza ottenere risposte".