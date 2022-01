Covid, la ventilazione meccanica installata solo in 200 scuole italiane

Ansa

Nonostante numerosi studi, nazionali e internazionali, abbiamo dimostrato che la ventilazione meccanica nei luoghi chiusi sia efficace contro il Covid-19, in molte classi italiane non è stata ancora adottata. Nel nostro Paese solo 200 scuole si sono dotate dei dispositivi in grado di effettuare uno scambio continuo tra aria interna ed esterna, in modo da "pulire" l'ambiente e ridurre così il rischio di contagio.