Scritta "Spara a Giorgia" firmata Br sui muri della sede della Lega nel Varesotto, indaga la Digos

Nel Varesotto è apparsa una scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma delle "Br", sui muri esterni della sede di Busto Arsizio della Lega. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana.