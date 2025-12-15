Logo Tgcom24
Cronaca
Messaggio di minaccia

Scritta "Spara a Giorgia" firmata Br sui muri della sede della Lega nel Varesotto, indaga la Digos

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Azione inaccettabile e pericolosa, da condannare con forza"

15 Dic 2025 - 21:08
© Ansa

© Ansa

Nel Varesotto è apparsa una scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma delle "Br", sui muri esterni della sede di Busto Arsizio della Lega. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana.

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è trattato di un'azione "inaccettabile e pericolosa, da condannare con forza, per evitare che una becera scritta si trasformi in qualcosa di molto più grave".

