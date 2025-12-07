Logo Tgcom24
Politica
Scritte intimidatorie

Lucca, frase contro Giorgia Meloni: la denuncia di Donzelli

Il dirigente di Fratelli d'Italia segnala un messaggio comparso sul lungomare, attribuendolo a simbologie dell'estremismo rosso

07 Dic 2025 - 13:24
© Facebook

© Facebook

A Marina di Pietrasanta (Lucca) è comparsa una scritta contro la Meloni, "Spara a Giorgia", accompagnata da riferimenti riconducibili all'estremismo comunista delle Brigate Rosse. La segnalazione è arrivata dal responsabile Organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che ha diffuso la notizia attraverso i social. Donzelli ha espresso solidarietà al presidente del Consiglio e ha collegato l'episodio all'uso di toni aggressivi nel dibattito pubblico. "Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere", ha scritto. Il dirigente di FdI ha concluso: "Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo".

giorgia meloni
giovanni donzelli