Lucca, frase contro Giorgia Meloni: la denuncia di Donzelli

A Marina di Pietrasanta (Lucca) è comparsa una scritta contro la Meloni, "Spara a Giorgia", accompagnata da riferimenti riconducibili all'estremismo comunista delle Brigate Rosse. La segnalazione è arrivata dal responsabile Organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che ha diffuso la notizia attraverso i social. Donzelli ha espresso solidarietà al presidente del Consiglio e ha collegato l'episodio all'uso di toni aggressivi nel dibattito pubblico. "Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere", ha scritto. Il dirigente di FdI ha concluso: "Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo".