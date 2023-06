Scontro fra auto a Roma, muore bimbo di 5 anni: gravi sorella e madre | Ragazzi sull'altra vettura forse distratti da un video per i social

Le forze dell'ordine hanno sequestrato i cellulari dei giovani per verificare chi stesse girando in quel momento il filmato, se il ragazzo che era alla guida o qualcuno dei compagni che era presente in auto al momento dello scontro. L'ipotesi che stessero realizzando un video per i social è rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già martedì avevano avvistato il Suv con all'interno i ragazzi intenti a girare alcuni video. Alcuni testimoni, inoltre, hanno riconosciuto gli youtuber che risiederebbero proprio nella zona di Casal Palocco, dove è avvenuto lo scontro.

Lo schianto e la corsa in ospedale

Sul posto è intervenuto il personale del 118 oltre ai carabinieri e agli agenti della polizia locale. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate: il piccolo quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo ha trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Una corsa disperata che però è risultata vana: i medici del pronto soccorso non hanno infatti potuto fare altro che costatarne il decesso. In serata in ospedale si è recato il padre per riconoscimento della salma.