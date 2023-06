Incidente sulla A16, bus finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti

Il mezzo, che aveva a bordo 38 passeggeri, ha sterzato bruscamente per evitare due auto ferme dopo un incidente ed è quindi finito nel dirupo

Lo schianto si è verificato alle 4 al km 101 in direzione Napoli, all'altezza del comune di Vallesaccarda: il bus, con a bordo 38 passeggeri, è finito in una scarpata. L'autobus, un Flixbus, era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina.

Appena dopo una curva, il Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento. Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata, che per fortuna non è particolarmente profonda. Tre auto che seguivano il pullman, invece, sono finite direttamente contro le auto ferme al centro della carreggiata, e uno degli automobilisti coinvolti nello schianto è morto.

Tre dei 14 feriti - due particolarmente gravi - sono stati portati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. I passeggeri del bus e delle auto coinvolte che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda (Avellino). "Stavamo tutti dormendo - ha raccontato uno dei passeggeri -. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata".