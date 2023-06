Croazia, sei italiani gravemente feriti in un incidente stradale

Lo scontro sull'autostrada Zagabria-Dubrovnik, a 70 chilometri da Spalato. Ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita

Il conducente italiano alla guida del furgone trasportava altri sette connazionali. Secondo la polizia locale, "sembra che non abbia adeguato la velocità e, come emerge dalle prime indagini, si è scontrato con il camion" guidato da un cittadino croato. Quest'ultimo ha riportato ferite lievi, come altri due italiani. I restanti sei sono invece gravemente feriti, ma non sono in pericolo di vita. Non sono state rese note le generalità né la provenienza degli italiani, tranne che si tratta di persone tra i 42 e gli 88 anni d'età.