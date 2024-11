Scontro tra auto a Campobasso, 17enne muore nello schianto

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Il fidanzato è stato trasferito dai soccorritori del 118 all'ospedale Cardarelli di Campobasso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. È il bilancio dell'incidente che si è verificato sulla statale 647 Bifernina, in corrispondenza del viadotto Ingotte. Alla guida della vettura si trovava il fidanzato della giovane. Le forze dell'ordine, intervenute sul luogo dell'incidente, stanno conducendo le indagini per accertare le dinamiche e le cause dello schianto.