Chieti, schianto in moto contro un palo: morti due 18enni

E' di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Fossacesia nella serata di giovedì 22 agosto intorno alle ore 21 in via Vecchia Scorciosa, in provincia di Chieti. In base a una prima ricostruzione, due giovani che erano in sella a una motocicletta, si sarebbero scontrati contro un palo dopo aver perso il controllo del mezzo. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo ai due, un ragazzo e una ragazza, poco più che diciottenni.