Dopo due giorni di agonia in ospedale è morto Alexander Reyes, 27enne investito da un'auto pirata a Pioltello (Milano) nella notte tra domenica e lunedì. Soccorso e trasportato al Niguarda, Reyes era apparso fin da subito in condizioni critiche. Nella notte tra martedì e mercoledì, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sull'incidente sono al lavoro i carabinieri, che stanno cercando di dare un'identità al conducente dell'automobile.