Scontri di piazza, Urbano (Assiv): "Noi vigilanti validi deterrenti contro la violenza”

Diversi anni fa avevamo assistito ai disordini provocati dai black block, che però non avevano nulla a che vedere con quanto sta accadendo oggi. Ai tempi c’era una certa ideologia dietro alle loro rivolte; quella a cui abbiamo assistito settimana scorsa è invece una violenza feroce e gratuita, unicamente fine a se stessa. Che, oltretutto, si muove e si organizza attraverso canali sempre più digitali, rendendola più difficile da interpretare e intercettare. Ecco perché i sistemi di deterrenza, uniti al lavoro delle forze dell’ordine e dell’intelligence, possono dimostrarsi sempre più efficaci.