Lo sciopero dovrebbe far sentire maggiormente il suo impatto nelle grandi strutture, come Fiumicino e Ciampino a Roma, Milano Malpensa e Napoli Capodichino. Possibile un netto rallentamento delle file ai controlli di sicurezza e, con l'adesione alla protesta dei controllori di volo, una dilazione dei decolli fino alle 17. Come stabilito dalla regolamentazione italiana e dalle linee guida Enac, anche durante uno sciopero alcuni collegamenti devono essere assicurati per tutelare il diritto alla mobilità. Saranno quindi sempre operativi i voli nelle fasce sempre garantite, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 così come i voli sanitari, di emergenza e per trasporto organi, i collegamenti di continuità territoriale con le isole e i collegamenti unici della giornata. In caso di cancellazione o ritardo, i passeggeri hanno diritto a rimborso o riprotezione su un volo alternativo e all’assistenza in aeroporto. La compensazione economica non è invece generalmente prevista in caso di sciopero dei controllori. La lista completa dei voli garantiti è consultabile sul sito Enac a questo link.