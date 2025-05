Differito lo sciopero dei treni del 17 maggio, sindacati accettano la richiesta del Garante trasporti

Le giornate dal 16 al 18 maggio 2025 sono interessate da manifestazioni sportive di rilevanza internazionale, quali il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e gli Internazionali Bnl d'Italia presso il Foro Italico di Roma, "per i quali sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220.000 per il primo e 400.000 per il secondo". Anche per questi motivi si chiedeva ai sindacati di garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto ferroviario, al fine di consentire l'arrivo e la ripartenza degli utenti che parteciperanno agli eventi.