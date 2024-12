Sciopero dei trasporti di venerdì 13 dicembre: gli orari e i mezzi coinvolti

"L'astensione è prevista dalle ore 9 alle ore 13. Di seguito le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper: per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 13 dicembre. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, prima dello sciopero, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.45. Si segnala, tuttavia, che l'organizzazione sindacale proclamante USB ha comunicato pubblicamente che potrebbe non rispettare l'ordinanza di precettazione mantenendo la proclamazione dello sciopero di 24 ore. In tal caso, non si possono escludere disagi lungo tutta la giornata", si legge sul portale di Tper.