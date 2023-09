Lo sciopero è stato promosso dal sindacato Usb lavoro privato per superare "i penalizzanti salari d'ingresso, garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti". La sigla chiede inoltre "il salario minimo per legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato", ponendo l'accento sulla "sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro".

Venerdì da bollino nero per il settore aereo

Per il comparto aereo è prevista una giornata da bollino nero con lo sciopero nazionale di 254 ore dei lavoratori dell'handling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl ma "non è stata raggiunta una intesa soddisfacente" e quindi è stato confermato lo sciopero, spiegano le sigle sindacali. Ita Airways segnala che "potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli della compagnia, che si è vista costretta a cancellare 73 voli nazionali, di cui 68 previsti per la giornata del 29 settembre. I voli internazionali restano operativi". È stato comunque attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il personale EasyJet ha affermato che aderirà allo sciopero di quattro ore.