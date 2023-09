Sciopero del trasporto pubblico, venerdì 29 settembre stop di 24 ore

Mobilitazione a livello nazionale non solo per i bus ma anche per gli aerei. Tra le motivazioni la richiesta di una maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio. Ecco le modalità e gli orari città per città

Le motivazioni dello sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto da Usb Queste le motivazioni poste a base della vertenza dall'organizzazione sindacale Usb: "La cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria".

Le modalità e gli orari dello sciopero del trasporto pubblico città per città:

A Roma lo sciopero potrebbe interessare la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 nelle fasce di garanzia. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda non solo l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl: sulla rete Atac lo sciopero riguarda infatti anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Per la notte tra il 28 e il 29 settembre, non garantito il servizio delle linee bus notturne. Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Per la giornata del 29 settembre, garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Non garantite le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Per la notte tra il 29 e il 30 settembre, garantito il servizio delle linee bus notturne. Non garantite, dopo le ore 24, il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria, che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio restano aperti.

A Milano lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. "A Milano - rende noto l'azienda - l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".



A Torino, servizio di trasporto pubblico garantito nelle seguenti fasce orarie: servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres, da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Servizio ferroviario sfm1 - Rivarolo-Chieri: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

A Bologna per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino bolognese saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al "Marconi Express", il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 29 settembre.

A Napoli si profilano disagi venerdì 29 settembre per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno. Come annuncia la stessa azienda, durante l'orario di sciopero, l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all'astensione. Saranno assicurate le fasce di garanzia, i cui orari sono riportati sul sito dell'Eav

In Trentino il sindacato Usb Lavoro Privato Federazione del Trentino ha aderito infatti allo sciopero nazionale del settore trasporto pubblico locale di 24 ore. "Venerdì il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19 - si legge in una nota -. Le corse iniziate all'interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: servizio urbano-funivia Trento-Sardagna è prevista la prosecuzione fino al capolinea; il servizio extraurbano-ferroviario della ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano gestito da Trentino Trasporti proseguirà fino al completamento della corsa. II servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva".

A Bolzano Sad Ferrovia, Simobil e sasa hanno comunicato un preavviso di sciopero e, di conseguenza, sulle corse gestite da questi operatori potrebbero verificarsi cancellazioni. Le corse dei treni regionali operati da Sad Ferrovia potrebbero subire cancellazioni, soprattutto - ma non solo - in Val Pusteria e in Val Venosta. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Gli orari dei collegamenti garantiti possono essere consultati sul sito di "altoadigemobilità ". Potrebbero verificarsi ritardi e soppressioni anche sulle linee Sasa, soprattutto nelle seguenti zone: Bolzano e dintorni, Val Sarentino, Merano e dintorni, Val Passiria e Bassa Atesina. Sulle linee Simobil potrebbero verificarsi ritardi e soppressioni soprattutto in Val Gardena, Bassa Atesina e Val Venosta. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Tutti i percorsi con partenza prima delle 9 o delle 15 raggiungeranno il capolinea.