Sciopero dei trasporti a Roma, a rischio bus e metro

Possibili disagi per chi si sposta a Roma con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero dei trasporti. L'organizzazione Sul ha infatti proclamato un'agitazione di 24 ore, mentre Usb lavoro Privato e Orsa Tpl di quattro ore, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il servizio sulla rete di trasporto pubblico, spiega Atac, sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8:29 e dalle ore 17:00 alle ore 19:59). Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, sono esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri "operatori in regime di subaffidamento (linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435 a eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano-500-515-551-669-980". Lo sciopero non riguarda linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.