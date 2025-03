Sarà il venerdì nero dei trasporti: per lo sciopero nazionale si fermano metro e bus

Il primo giorno di primavera potrà trasformarsi in un nuovo venerdì nero per lo sciopero nazionale dei trasporti locali. A rischio, dunque, il 21 marzo bus, tram e metro, con modalità di stop diverse città per città nelle 24 ore di agitazione proclamate da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. Una mobilitazione con la quale vengono chiesti incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni. In ogni città gli autisti incroceranno le braccia nel rispetto di diverse fasce di garanzia.