Sciopero dei medici, mercoledì 1,2 milioni di prestazioni a rischio

Inoltre è assente l'ammissione ai benefici per il riconoscimento del lavoro usurante e la richiesta di sospensione per la figura dell'assistente infermiere e infine concreta abolizione del vincolo di esclusività per gli infermieri e i professionisti sanitari ex legge n 43/2006. Parteciperanno alla manifestazione i leader delle Associazioni, Pierino Di Silverio per l'Anaao Assomed, Guido Quici per la Cimo-Fesmed e Antonio de Palma per il Nursing Up.